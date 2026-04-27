Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 21:32

На японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,3

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение у берегов Хоккайдо (японский остров). Толчки магнитудой 6,3 произошли в 23:23 по московскому времени в Тихом океане.

Эпицентр находился в 30 километрах к юго-западу от города Обихиро, где проживают 173 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 83 километров.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 63 км от Петропавловска-Камчатского в водах Авачинского залива. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar