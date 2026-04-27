На японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,3

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение у берегов Хоккайдо (японский остров). Толчки магнитудой 6,3 произошли в 23:23 по московскому времени в Тихом океане.

Эпицентр находился в 30 километрах к юго-западу от города Обихиро, где проживают 173 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 83 километров.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 63 км от Петропавловска-Камчатского в водах Авачинского залива. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.