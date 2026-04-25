На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, которое жители края могли ощутить как подземные толчки силой до четырёх баллов. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Магнитуда сейсмособытия — 5,5, эпицентр землетрясения находился в 63 км от Петропавловска-Камчатского», — рассказали в учреждении.

Согласно инструментальным данным, в краевой столице колебания могли ощущаться силой до четырёх баллов. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

На днях в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7. Подземные колебания произошли 20 апреля в 13:34 по Москве на глубине 6,5 километра.