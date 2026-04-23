23 апреля, 02:11

На Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане у северных Курил утром 23 апреля. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, пишет РИА «Новости».

Эпицентр подземных толчков находился в 97 километрах восточнее города Северо-Курильска. Очаг сейсмического события залегал на глубине 34 километра. В самом Северо-Курильске сила землетрясения составила 3-4 балла. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 3,7 было зарегистрировано в районе Сочи 20 апреля. По данным краевого центра мониторинга ЧС, очаг находился на глубине 6,5 километра. Подобные события для этого курортного региона не редкость. Объекты инфраструктуры функционировали в штатном режиме, разрушений зафиксировано не было.

Антон Голыбин
