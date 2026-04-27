Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Каспийском море у Азербайджана
В Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение, магнитуда толчков составила 4,3. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы страны. Очаг залегал на глубине 74 километра.
Толчки зарегистрировали вечером 26 апреля в 20:09 по московскому времени. По данным Бюро исследований землетрясений при Национальной академии наук Азербайджана, в апреле текущего года у побережья страны в Каспии произошло уже более 20 сейсмособытий.
В эти же сутки Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал ещё одно землетрясение. Толчки магнитудой 6,3 произошли в 23:23 по московскому времени у берегов японского острова Хоккайдо. Эпицентр находился в Тихом океане — в 30 километрах к юго-западу от города Обихиро.
