26 апреля, 04:36

За сутки у берегов Камчатки произошло 4 афтершока после мощного землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / akimov konstantin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / akimov konstantin

У берегов Камчатского полуострова зафиксировали четыре афтершока. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 5,5. Один из них ощущался в населённых пунктах силой до пяти баллов.

Специалисты продолжают следить за колебаниями земной коры. О возможных новых толчках и правилах безопасности сообщат оперативно.

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 63 км от Петропавловска-Камчатского в водах Авачинского залива. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Юния Ларсон
