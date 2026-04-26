За сутки у берегов Камчатки произошло 4 афтершока после мощного землетрясения

У берегов Камчатского полуострова зафиксировали четыре афтершока. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 5,5. Один из них ощущался в населённых пунктах силой до пяти баллов.

Специалисты продолжают следить за колебаниями земной коры. О возможных новых толчках и правилах безопасности сообщат оперативно.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 63 км от Петропавловска-Камчатского в водах Авачинского залива. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.