В Анапе загорелись покрышки на территории картинга

Днём 9 Мая в Анапе вспыхнул пожар на территории местного картинга. На улице Красноармейской загорелись складированные автомобильные покрышки, из-за чего над городом поднялся густой чёрный дым, сообщает KP.ru.

Сигнал о возгорании поступил в 13:58. Пожарные расчёты выдвинулись на место уже через минуту. Первые подразделения прибыли в 14:08 и установили, что огонь охватил старые шины на площади 60 квадратных метров.

К 14:16 распространение пламени удалось остановить. Спасатели полностью ликвидировали возгорание в 14:26. В тушении участвовали 13 человек и четыре единицы спецтехники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.