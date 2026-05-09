В Анапе загорелись покрышки на территории картинга
Днём 9 Мая в Анапе вспыхнул пожар на территории местного картинга. На улице Красноармейской загорелись складированные автомобильные покрышки, из-за чего над городом поднялся густой чёрный дым, сообщает KP.ru.
Сигнал о возгорании поступил в 13:58. Пожарные расчёты выдвинулись на место уже через минуту. Первые подразделения прибыли в 14:08 и установили, что огонь охватил старые шины на площади 60 квадратных метров.
К 14:16 распространение пламени удалось остановить. Спасатели полностью ликвидировали возгорание в 14:26. В тушении участвовали 13 человек и четыре единицы спецтехники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Накануне в Москве случился пожар в здании — объекте культурного наследия на Пятницкой улице. По предварительным данным, возгорание началось в баре «Подозрительные лица». Огонь тушили по повышенному рангу, на месте работали десятки спасателей и кареты скорой помощи. Потребовалось около трёх часов, чтобы локализовать сложное возгорание.
