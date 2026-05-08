В центре Москвы горит бар «Подозрительные лица»
Автомобиль пожарной охраны. Обложка © Life.ru
На Пятницкой улице в центре Москвы горит историческое здание. Как пишет Baza, предварительно, огонь начался в баре «Подозрительные лица».
На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.
Ранее пожар возник в многоквартирном доме в московском районе Люблино. Ребёнок был вынужден прыгать в окно, спасаясь от огня. Его потушил прохожий: мужчина залез в окно, справился с возгоранием и спас второго малыша. Тот, что сам выбрался на улицу, госпитализирован.
