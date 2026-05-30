Инфекции, скачки давления и потеря сознания: Почему раннее открытие пляжного сезона — это игра в рулетку

С наступлением жаркой погоды многие стремятся как можно раньше открыть пляжный сезон. Однако высокая температура воздуха ещё не означает, что вода в реках и озёрах стала безопасной для плавания. Об этом Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Слишком раннее купание может привести не только к простуде, но и к более серьёзным проблемам со здоровьем. Комфортной и относительно безопасной для большинства людей считается температура воды не ниже 18–20 °C. Если вода холоднее, организм испытывает стресс: сосуды спазмируются, повышается нагрузка на сердце, может нарушиться дыхание», — предупреждает эксперт.

Особенно опасно резко заходить в ледяную воду после долгого пребывания на солнце. Даже в жаркую погоду вода в реках, озёрах и водохранилищах прогревается довольно медленно, особенно на глубине. Поэтому в начале сезона купание нередко сопровождается переохлаждением. В группе повышенного риска — дети, пожилые, люди, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими, например, как артериальная гипертензия.

Отдельная проблема — качество воды. Безопасно купаться только в официально разрешённых местах, где водоём проходит санитарный контроль. В жару в стоячей воде быстрее размножаются бактерии и другие микроорганизмы. В этом отношении особенно опасны мелкие пруды, карьеры и загрязнённые озёра. Купание в таких местах может привести к кишечной инфекции, конъюнктивиту, воспалению кожи и другим заболеваниям, отмечает специалист.

Следует избегать водоёмов с мутной водой, неприятным запахом, цветением воды или большим количеством водоплавающих птиц. Если на берегу установлены запрещающие знаки, купаться не стоит даже в сильную жару.

«Особенно осторожным нужно быть после длительного пребывания на солнце. Резкое охлаждение тела в воде может вызвать спазм сосудов, скачок давления, головокружение и даже потерю сознания. Чтобы этого избежать, перед купанием лучше несколько минут посидеть в тени, а в воду заходить постепенно», — добавила собеседница Life.ru.

Отказаться от купания следует после плотного приёма пищи или употребления спиртных напитков, при плохом самочувствии или повышенной температуре тела, во время грозы, в местах с сильным течением и неизвестным дном.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предостерёг россиян от купания в неподготовленных водоёмах. Вода в них может содержать опасные бактерии и паразитов, а на дне могут скрываться битое стекло и металлические детали. Нырнув в такой водоём, можно легко оказаться в смертельной опасности. К берегу также предъявляются строгие требования. Песок должен быть чистым, на пляже должны быть душевые кабины, шезлонги и дежурить спасатели.