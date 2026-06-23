«Овечий кал» от паники: терапевт рассказала о резком всплеске психогенных запоров у россиян

Россияне всё чаще жалуются на проблемы с кишечником на фоне нервного напряжения. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru зафиксировала настоящий всплеск обращений с так называемым психогенным запором. По словам специалиста, физических препятствий для работы кишечника у пациентов нет, однако нервная регуляция даёт серьёзный сбой.

Причиной проблемы может стать как разовая стрессовая ситуация, так и хроническое длительное напряжение. Механизм нарушения кроется в избыточном напряжении гладких мышц кишечника.

Гладкие мышцы не подчиняются сознанию — в отличие от мышц рук или ног, мы не можем дать им команду расслабиться. Они регулируются вегетативной нервной системой, нейромедиаторами и гормонами. Проблема в том, что под воздействием стресса напряжение возникает неравномерно: в отдельных участках кишечника образуются спастические перетяжки. Перед ними скапливаются каловые массы и не могут продвинуться дальше. Надежда Чернышова врач-терапевт

Характерный признак такого состояния — так называемый «овечий кал». Чем дольше кал стоит в кишечнике, тем больше из него всасывается воды, и дефекация происходит мелкими плотными шариками. Лечение стрессового запора, по словам врача, должно быть комплексным. Первым делом необходимо наладить работу с нервной системой через дыхательные практики, медитации или приёмы саморегуляции. В некоторых случаях специалист может назначить антидепрессанты.

«Спазмолитики могут помочь снять напряжение кишечника, но их длительный бесконтрольный приём способен вызвать парадоксальную реакцию. Поэтому увлекаться таблетками без назначения врача категорически не рекомендуется», — предупредила терапевт.

Особое внимание Чернышова советует уделить питанию. Из рациона стоит исключить фастфуд, чипсы, сладкое, газировку и кофе. Вместо этого добавить тушёные овощи — кабачки, болгарский перец, свёклу, морковь, а также легкоусвояемый белок: мясо, рыбу, яйца, птицу. Грубая клетчатка вроде капусты и бобовых, наоборот, может ухудшить состояние.

При комплексном подходе, включающем диету, нормализацию режима и работу с нервной системой, стул постепенно приходит в норму. Однако врач предупреждает: пытаться решить проблему одной лишь таблеткой нельзя, действовать нужно системно и под контролем специалиста.

Ранее Life.ru сообщал, что «овечий» кал может быть признаком опухолевого процесса в толстой кишке. Врач-колопроктолог предупреждала, что пациенты часто игнорируют тревожные симптомы вроде крови на туалетной бумаге, зуда или чувства неполного опорожнения, списывая их на «обычный геморрой». По словам специалиста, лентовидный или «овечий» кал, ложные позывы и ощущение инородного тела требуют обязательного обследования, особенно если они сохраняются длительное время. Бугулова подчеркнула, что позднее обращение к врачу напрямую влияет на прогноз и эффективность лечения онкологических заболеваний прямой кишки и анального канала.