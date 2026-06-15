Искали медь, а нашли золото: препарат от запора улучшил память у людей с депрессией

Препарат от хронического запора неожиданно показал эффект там, где его обычно не ждут, — в работе памяти и внимания. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Medicine, доказало: прукалоприд улучшил часть когнитивных показателей у людей с депрессией в стадии ремиссии.

Вещество, о котором идёт речь, относится к агонистам серотониновых рецепторов 5-HT4. Обычно его применяют при хронических запорах, когда слабительные не дают нужного результата.

В небольшом клиническом исследовании участвовали 50 человек, которые ранее пережили как минимум два депрессивных эпизода. Половина получала прукалоприд в дозировке 2 мг в день в течение 7–10 дней, остальные — плацебо.

У участников из группы лечения улучшилось запоминание слов на слух. Они также быстрее справлялись с заданиями на рабочую память, при этом точность ответов не снижалась.

Ещё один эффект заметили в тестах на распознавание эмоций. Люди, принимавшие препарат, точнее определяли быстро появляющиеся выражения лица и быстрее отвечали.

Учёные считают, что воздействие на рецепторы 5-HT4 может быть связано не только с работой кишечника, но и с обучением, памятью и другими когнитивными процессами.

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