Мы делаем это каждый день: Названа неочевидная причина анальных трещин и геморроя

Унитаз имеет анатомически неправильную форму для длительного сидения, поэтому когда человек залипает в смартфон в туалете, создаётся колоссальное гравитационное давление на вены прямой кишки, кровь застаивается, сосуды растягиваются, что ведёт к геморрою и даже выпадению узлов, предупредил врач-терапевт Максим Лавров.

По его словам, отвлекаясь на контент, человек грубо нарушает нейронную связь между кишечником и мозгом: естественный рефлекс угасает, каловые массы задерживаются, твердеют, провоцируя хронические запоры и анальные трещины. Кроме того, жёсткое сиденье пережимает седалищный нерв и сосуды, вызывая онемение ног и нарушая кровоток в малом тазу.

Отдельную угрозу представляют инфекции, так как при смывании микрочастицы фекалий разлетаются аэрозолем и оседают на гаджете, который затем оказывается на кухне или у лица и превращается в портативный рассадник кишечной палочки и стафилококка.

«Здоровая физиология требует проводить в туалете не более пяти минут, оставляя телефон за дверью», — резюмировал собеседник РИАМО.

