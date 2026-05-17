Кровь, зуд и «овечий кал»: Проктолог назвала симптомы, которые опасно списывать на «само пройдёт»

Посещение проктолога редко входит в список приоритетных обследований. Врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Оксана Бугулова рассказала Life.ru, что пациенты часто игнорируют тревожные симптомы, списывая их на «обычный геморрой». Позднее обращение к врачу приводит к выявлению заболеваний на запущенных стадиях. Особенно это касается рака прямой кишки и анального канала, где своевременная диагностика напрямую влияет на прогноз и эффективность лечения.

Одним из самых тревожных симптомов считается появление крови на туалетной бумаге, белье или в унитазе. В большинстве случаев причиной действительно могут быть геморрой или анальная трещина, однако кровянистые выделения также встречаются при полипах толстой кишки, воспалительных заболеваниях кишечника — таких как неспецифический язвенный колит или болезнь Крона, — а также при онкологических заболеваниях. Поэтому кровь — это всегда повод для обязательного обследования. Оксана Бугулова Врач-колопроктолог «СМ-Клиника»

По словам эксперта, не менее важный симптом — боль. В норме акт дефекации должен быть полностью безболезненным физиологическим процессом. Даже умеренный дискомфорт может указывать на наличие анальной трещины, тромбоза геморроидальных узлов или острого парапроктита — гнойного воспаления, которое требует экстренной хирургической помощи.

Часто пациенты недооценивают и зуд в области заднего прохода. Между тем причин такого симптома может быть очень много — от аллергической реакции и дерматологических заболеваний до паразитарных инфекций, системных нарушений и даже онкологических процессов. Анальный зуд может сопровождать грибковые инфекции, кандидоз, псориаз, сахарный диабет, заболевания печени, железодефицитную анемию и ряд других патологий.

Особого внимания требуют изменения характера стула. Лентовидный или «овечий» кал, ложные позывы, чувство неполного опорожнения кишечника или ощущение инородного тела могут быть признаками опухолевого процесса в толстой кишке. Такие симптомы нельзя оставлять без внимания, особенно если они сохраняются длительное время.

«Раннее обращение к специалисту позволяет своевременно поставить диагноз и начать лечение на ранней стадии заболевания. Именно поэтому любые тревожные симптомы лучше не игнорировать и не пытаться объяснить их «несерьёзными» причинами», — заключила специалист.

Ранее терапевт Алина Азизова предупредила россиян о симптомах — предвестниках инсульта. По её словам, о приближающемся нарушении мозгового кровообращения говорят резкая головная боль, сильное головокружение с тошнотой и рвотой, а также перекос лица и проблемы с речью. При обнаружении двух-трёх таких признаков медик советует немедленно звонить в скорую и уложить пострадавшего на ровную поверхность.