Врач назвала симптомы раннего климакса, которые женщины принимают за стресс

Многие женщины 35–40 лет списывают хроническую усталость, раздражительность и проблемы со сном на стресс и перегрузки. Однако за такими симптомами может скрываться ранний климакс. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева.

По её словам, в практике всё чаще встречаются пациентки, которые долго не подозревают о начале гормональной перестройки.

«Большинство уверены, что причина кроется в напряжённом графике или затяжном стрессе. Но нередко выясняется: функция яичников начала угасать», — объяснила специалист.

Первым тревожным сигналом врач называет изменения менструального цикла. Месячные могут приходить с задержкой в две-три недели, становиться слишком скудными или, наоборот, обильными.

«Женщины часто связывают это с диетой, переутомлением или стрессом. Но если сбои сохраняются на протяжении нескольких месяцев, стоит проверить гормональный профиль», — подчеркнула Салаева.

Ещё один распространённый симптом — приливы. Лёгкий жар, потливость, особенно в ночные часы, многие воспринимают как реакцию на духоту или слишком тёплое одеяло.

Также насторожить должны эмоциональные изменения: раздражительность, тревожность, плаксивость, проблемы с засыпанием и поверхностный сон.

«Если вместе с эмоциональной нестабильностью появляются частые ночные пробуждения и ощущение усталости после сна, высока вероятность гормональной перестройки», — отметила врач.

Отдельно специалист выделила сухость кожи и слизистых. По её словам, женщины часто замечают, что привычные увлажняющие средства перестают помогать, а контактные линзы начинают вызывать дискомфорт.

Салаева подчёркивает: ранний климакс — это не просто временное ухудшение самочувствия, а состояние, требующее медицинского контроля.

«Чем раньше организм лишается защитного действия эстрогенов, тем выше риски остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений», — предупредила она.

Врач рекомендует женщинам 35–40 лет при появлении двух-трёх подобных симптомов не откладывать визит к гинекологу и сдать анализы на ФСГ, эстрадиол и АМГ. Ранняя диагностика, подчёркивает специалист, позволяет либо исключить проблему, либо своевременно начать коррекцию состояния и сохранить качество жизни на долгие годы.

Ранее эксперты сообщили о снижении профилактической культуры среди россиянок. За последние десять лет доля женщин 18–45 лет, ежегодно посещающих гинеколога, снизилась с 76% до 58%. Одновременно выросло число тех, кто обращается к врачу только при появлении проблем — с 14% до 24%.