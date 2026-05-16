

16 мая, 17:36

Не ждите, звоните в скорую: Врач предупредила о симптоме-предвестнике инсульта

Врач Азизова назвала внезапную сильную головную боль одним из признаков инсульта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Симптомы опасного нарушения мозгового кровообращения напрямую зависят от того, какой именно участок поражён и насколько велика зона повреждения. Об этом россиян предупредила терапевт Алина Азизова в беседе с «Лентой.ру».

По словам медика, о приближающемся инсульте могут говорить резкая и неожиданная головная боль, а также сильное головокружение, особенно если к ним добавляются тошнота, рвота и чувство вращения. Другие тревожные сигналы: необъяснимая слабость, перекос лица (когда один уголок рта опускается и улыбка становится кривой), проблемы с движением и потеря ориентации во времени или пространстве.

Среди менее явных, но крайне опасных признаков эксперт выделила ухудшение слуха и зрения (например, двоение в глазах или пелена перед ними), а также трудности с речью — человек начинает путать слова либо говорит невнятно. При обнаружении двух-трёх таких симптомов Азизова советует немедленно звонить в скорую. До прибытия бригады пострадавшего стоит уложить на ровную поверхность и расстегнуть стесняющую одежду, чтобы улучшить кровоснабжение мозга.

Раньше польские исследователи выяснили, что экстремальная погода — и жара, и холод — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Результаты представили на конгрессе Европейского кардиологического общества.

Александра Мышляева
