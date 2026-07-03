«Собрал пол-МКАДа»: Водителей предупредили, чем грозит экономия на кондиционере в жару

В летнюю жару многие водители сомневаются: включать кондиционер или пожалеть двигатель? Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» развеял главный миф и объяснил, чем на самом деле опасна экономия.

Слухи о том, что климатическая система убивает мотор, ходят давно. Да, кондиционер забирает часть мощности — но всего несколько процентов, не критичных для силового агрегата. Намного опаснее попытки сэкономить и ездить с открытыми окнами.

Специалист предупредил: в жару это может привести к тепловому удару, потере сознания за рулём и тяжёлой аварии. Кроме того, на скорости выше 85 км/ч открытые окна увеличивают расход топлива до 20% — больше, чем работа кондиционера.

Вывод эксперта однозначен: риск для жизни и здоровья не стоит мнимой экономии. Проверяйте кондиционер, включайте его и не подвергайте себя опасности.

А ранее россиянам рассказали, что короткий прогрев авто летом спасает двигатель от износа. По словам специалиста, после прогрева начинать движение лучше плавно, без высоких оборотов и резких ускорений, пока мотор не выйдет на рабочую температуру.