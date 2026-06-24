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24 июня, 07:23

Не газуйте с места: Как короткий прогрев авто летом спасает двигатель от износа

Эксперт Ожогин: Мотор машины летом необходимо кратковременно прогревать

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Летом современным автомобилям не нужен долгий прогрев, однако начинать движение сразу после запуска двигателя тоже не стоит, уверен автоэксперт Константин Ожогин. По его словам, после продолжительной стоянки масло находится в поддоне, насосу нужно время, чтобы распределить его по важным узлам двигателя.

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Поэтому после запуска стоит подождать 30–60 секунд, особенно если автомобиль оснащён турбонаддувом. За это время на деталях формируется защитная масляная плёнка, снижающая износ. После короткого прогрева начинать движение лучше плавно, без высоких оборотов и резких ускорений, пока мотор не выйдет на рабочую температуру.

«Летний прогрев — прежде всего забота о моторном масле и его способности обеспечить надёжную защиту двигателя с первых секунд работы», — подчеркнул собеседник RG.ru.

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Борис Эльфанд
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