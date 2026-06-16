«Мотор хлебнёт воды»: Как избежать гидроудара во время ливня и не разориться на ремонте авто

Во время сильных дождей водителей подстерегает скрытая опасность — гидроудар. Об этом предупредил автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru.

Механизм прост: вода попадает в цилиндры через воздухозаборник. У большинства машин это отверстие находится в переднем бампере, и при движении по глубокой луже жидкость легко засасывается внутрь.

«И если мотор хлебнёт воды, то вы получите гидроудар и дорогостоящий ремонт силового агрегата», — объяснил эксперт.

Чтобы не доводить до поломки, не стоит штурмовать большие лужи. Безопасный уровень воды определяется клиренсом и обычно не превышает 12–14 сантиметров. Если поток доходит до середины колеса, лучше поискать объезд. Когда другого пути нет, двигайтесь на минимальной скорости, поддерживая ровные обороты — это не даст залить выхлопную трубу.

А ранее автомобилистам объяснили, как летом спасти кондиционер от загрязнения и поломок. По словам специалиста, радиаторы кондиционера, которые принимают на себя камни и грязь, лучше защитить мягкой металлической сеткой и не чистить самостоятельно, чтобы не повредить ячейки.