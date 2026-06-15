В Госдуме объяснили, как оформить знак «Инвалид» для авто и какие льготы он даёт

Знак «Инвалид» на автомобиле — это не просто наклейка, а официальный опознавательный знак, дающий право на льготы по ПДД. Получить его можно только при соблюдении чётких условий, а незаконное использование карается штрафом, напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, право на льготы имеют инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, а также водители, перевозящие таких инвалидов, тогда как инвалиды III группы получают льготы только при наличии ограничения способности к передвижению и внесении автомобиля в Федеральный реестр инвалидов. Знак даёт право на бесплатную парковку на спецместах, остановку в зоне запрещающих знаков, а также освобождение от платы на муниципальных парковках по всей России.

Льготы действуют лишь при соблюдении трёх условий: автомобиль внесён в реестр, на машине установлен знак, а инвалид находится в салоне, причём один человек может оформить льготную парковку только на одну машину. Знак крепится на лобовое или заднее стекло. Инспектор ГИБДД вправе проверить документы, подтверждающие инвалидность. Если инвалид едет как пассажир, льготы тоже действуют, но если его в салоне нет, знак лучше убрать.

«Штраф за его отсутствие при наличии записи в реестре не предусмотрен, но для удобства других водителей знак лучше установить. Льгота действует в течение срока инвалидности», — отметил парламентарий в интервью RT.

Кстати, в июле прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан. На повышение размера выплаты могут рассчитывать те, кому в июне исполнилось 80 лет, кто впервые оформил I группу инвалидности, а также граждане, взявшие на содержание иждивенцев.