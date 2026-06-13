В июле вырастут пенсии у 80-летних, инвалидов I группы и граждан с иждивенцами

В июле прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан: те, кому в июне исполнилось 80 лет, кто впервые оформил I группу инвалидности, а также граждане, взявшие на содержание иждивенцев. Об этом РИА «Новости» напомнила доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рублей вместо 9 584,69 рублей, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности», — пояснила эксперт.

Уволившиеся пенсионеры также получат прибавку — все пропущенные индексации восстановят автоматически, обращаться в Соцфонд не нужно, добавила она.

Для граждан, у которых появились иждивенцы, и тех, кто подтвердил 30 лет сельского стажа, перерасчёт делается по заявлению. Им нужно обратиться в Социальный фонд.

Кстати, в России страховые пенсии по старости, а также досрочные выплаты для ряда льготных категорий, начнут оформлять автоматически — без визита в Социальный фонд. В систему уже загружены данные о трудовом стаже, пенсионных баллах, количестве детей и других параметрах, которые нужны для расчёта. Подавать заявления или приносить дополнительные документы теперь не потребуется.