Эксперт Сафонов раскрыл средний размер пенсии судей в России

Средний размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году достигает 270 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Наибольшие выплаты получают бывшие сотрудники Конституционного суда, пишет ТАСС.

«Размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году составляет в среднем от 120 000 до 270 000 рублей в месяц», — сказал Сафонов.

Вместо обычной страховой пенсии судьи в почётной отставке получают ежемесячное пожизненное содержание. Эта сумма полностью освобождена от налогов. Размер выплаты зависит от уровня судебной инстанции. Судьи районных и городских судов получают от 120 до 150 тысяч рублей.

Работники областных и краевых судов — от 150 до 190 тысяч рублей. Бывшие судьи Верховного суда России получают от 200 до 250 тысяч рублей. У специалистов Конституционного суда выплаты достигают 270 тысяч рублей. Итоговая сумма составляет 80–85 процентов от ежемесячного денежного вознаграждения действующего судьи на аналогичной должности.

Для максимальных выплат необходимо соблюсти условия по стажу. При 25 годах юридического стажа и 10 годах работы судьёй выплата составит 50 процентов от содержания. Если судья отработал более 20 лет, он получает 80 процентов от зарплаты действующего коллеги. За каждый год сверх этого срока добавляют один процент, но не более 85 процентов в сумме.

Ранее сообщалось, что достижение 80-летия в июне гарантирует российским пенсионерам прибавку уже в июле. Закон предусматривает двукратное увеличение фиксированной части страховой пенсии по старости. С 2025 года в неё также включили надбавку за уход. Для начисления прибавки не требуется подавать заявления — все данные уже находятся в Социальном фонде. Выплату увеличат автоматически.