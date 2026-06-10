Двукратное увеличение и надбавка за уход: Кому поднимут пенсии в июле

Достижение 80-летия в июне текущего года гарантирует российским пенсионерам прибавку уже в июле. Подробный механизм перерасчёта разъяснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

В разговоре с RT он уточнил, что законом предусмотрено двукратное увеличение фиксированной части страховой пенсии по старости. Дополнительно в неё с 2025 года стали включать надбавку за уход, что также отражается на итоговой сумме.

Чтобы наглядно показать динамику, специалист привёл цифровой пример. Допустим, в декабре 2025-го восьмидесятилетний юбиляр июня получал 29 198,87 рубля. Январская индексация на 7,6% подняла выплату до 31 417,98 рубля, и такие средства перечислялись вплоть до июня.

Решающий скачок состоится в июле. Балынин пояснил, что с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты равен 9584,69 рубля, а надбавка за уход составляет 1413,86 рубля. Сложив все основания для повышения, аналитик рассчитал, что пенсия у условного получателя достигнет 42 416,53 рубля.

Никаких заявлений подавать не требуется. Все данные аккумулированы в Социальном фонде, и надбавка будет начислена автоматически.

Сегодня министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о подготовке законопроекта, предполагающего проактивное назначение страховых пенсий по старости и досрочных выплат без обращения в Социальный фонд. В необходимую для расчётов систему уже загружены сведения о стаже, пенсионных коэффициентах, количестве детей и других параметрах.