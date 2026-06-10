Пенсии по старости начнут назначать автоматически без заявлений граждан

В России страховые пенсии по старости, включая досрочные выплаты для отдельных категорий граждан, будут назначаться в автоматическом режиме без обращения в Социальный фонд. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Соответствующий законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

«Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно — то есть, без обращения гражданина», — сказал он.

В систему входят сведения о трудовом стаже, количестве пенсионных коэффициентов, числе детей и других параметрах, необходимых для расчёта выплат. Таким образом, гражданам больше не потребуется подавать заявления или предоставлять дополнительные документы для назначения пенсии.

Новый порядок также распространяется на отдельные категории досрочных пенсий, включая выплаты многодетным матерям и родителям детей с инвалидностью. В Минтруде подчёркивают, что переход на проактивный формат должен упростить получение социальных выплат и снизить административную нагрузку.

Ранее сообщалось, что в России часть пенсионных выплат будет перечислена досрочно в связи с празднованием Дня России. Перенос сроков осуществляется автоматически, без необходимости подачи заявлений в Социальный фонд. Так, выплаты, запланированные на 12, 13 и 14 июня, будут перечислены 11 июня.