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7 июня, 08:54

Пенсионеры получат досрочные выплаты в связи с Днём России

Депутат Говырин: В июне россияне могут досрочно получить пенсии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В связи с празднованием Дня России выплата пенсий для некоторых категорий граждан произойдёт досрочно, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, заявлений в Социальный фонд подавать не требуется, перенос происходит автоматически.

Для получателей, чей график зачисления попадает на 12, 13 или 14 июня, деньги переведут 11 июня. Для получателей в выходные 20 и 21 июня, выплаты переведут 19 июня, а для 27 и 28 июня, средства поступят 26 июня, отметил парламентарий в интервью RT.

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Кстати, в июне некоторые категории россиян могут получить сразу две пенсионные выплаты при соблюдении установленных условий. Схема касается бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые после увольнения продолжили работать на гражданских должностях.

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Борис Эльфанд
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