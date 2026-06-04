Пенсионерам в России могут начать возвращать деньги за лекарства

Пожилым россиянам, чьи доходы невелики, могут начать полностью возмещать траты на рецептурные лекарства и сопутствующие товары. Информация о внесённом в Госдуму законопроекте появилась на портале «Гарант.ру».

Документ предусматривает включение в закон «Об основах охраны здоровья граждан» новой статьи, гарантирующей пенсионерам получение субсидии. Деньги разрешат тратить не только на препараты, но и на медицинские изделия, а также специализированное лечебное питание.

Воспользоваться мерой поддержки удастся лишь тем, кто уже получает страховую пенсию по старости. Ключевое условие — совокупный доход гражданина не должен превышать полутора прожиточных минимумов, установленных для пенсионеров в конкретном регионе.

Компенсация покроет все затраты, если купленные товары прописаны врачом и фигурируют в перечне, который утвердит правительство. Выплату перечислят до того, как закончится срок приёма назначенных лекарств, а если пациент уже приобрёл их самостоятельно, бюджет вернёт ему полную стоимость чека.

Кабинет министров позже пропишет, как подавать заявление, какие бумаги к нему прикладывать, как считать доходы и при каких обстоятельствах перевод средств приостановят. Расходы профинансируют из двух уровней — федеральной казны и региональных бюджетов.

Региональные власти вправе скорректировать условия и повысить размер субсидии, но только в сторону улучшения положения пожилых людей. Разработчики законопроекта в пояснительной записке заявили, что главная цель инициативы — сделать терапию доступнее для малообеспеченных пенсионеров, укрепить их физическое состояние, поднять качество жизни, а также снизить заболеваемость и смертность среди лиц преклонного возраста.

А ранее пенсионерам озвучили льготы, которые помогут снизить платежи за услуги ЖКХ. В Госдуме уточнили, что неработающие собственники жилья могут получить компенсацию взносов на капремонт: с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100% в пределах нормативов.