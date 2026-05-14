Пенсионерам напомнили о налоговой льготе на квартиру, гараж и дачу в 2026 году

В 2026 году граждане старшего возраста могут воспользоваться федеральной льготой, освобождающей от налога на имущество. Об этом RT напомнила экс-сенатор Ольга Епифанова.

Послабление действует в отношении одного объекта каждого вида: квартиры, комнаты в коммуналке или общежитии, отдельно стоящего жилого дома, хозяйственной постройки на участке (до 50 кв. м), садового домика или дачи.

То же касается и гаража. Если он не используется в коммерческих целях, платить налог не нужно. Когда в собственности несколько машино-мест, льгота применяется только к одному. Пенсионер вправе сам выбрать объект. Если не подать уведомление, налоговая автоматически спишет долг по тому гаражу, где сумма самая большая.

Однако важно учитывать ограничения. В 2026 году самозанятость не распространяется на сдачу в аренду нежилых помещений (в том числе гаражей). Легализовать доход придётся либо через НДФЛ, либо через регистрацию ИП. Сам факт сдачи машино-места не отменяет имущественной льготы, но может повлиять на другие выплаты.

Если совокупный доход с учётом арендной платы превысит региональный порог нуждаемости, субсидии на ЖКХ и пособия для малоимущих могут пересмотреть.

А ранее российским пенсионерам озвучили льготы, которые помогут снизить платежи за услуги ЖКХ. В Госдуме уточнили, что неработающие собственники жилья могут получить компенсацию взносов на капремонт: с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100% в пределах нормативов.