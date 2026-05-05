В Госдуме объяснили, когда теплицу нужно регистрировать как недвижимость

Обычную разборную теплицу из поликарбоната регистрировать не нужно. Однако если сооружение стоит на капитальном фундаменте и его нельзя перенести без разрушения, оно становится объектом недвижимости. Об этом «Газете.ru» рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, важно определить капитальность постройки. Конструкция на металлических дугах, которая легко разбирается на зиму и не имеет заглублённого бетонного основания, — временное сооружение. Закон не требует уведомлений и регистрации.

Совсем другое дело, если под теплицей есть основательный фундамент, подведены отопление, водопровод или стационарное электричество. В этом случае нужно подать в местную администрацию уведомление о начале строительства, затем — о вводе объекта в эксплуатацию, после чего зарегистрировать право собственности в Росреестре.

Парламентарий напомнил и о соседях. Даже лёгкую конструкцию следует ставить не менее чем в метре от границы участка. Иначе сосед может через суд потребовать её переноса или демонтажа.

Регистрировать капитальный объект за свой счёт необязательно, добавил Чаплин. Но если хотите избежать проверок и штрафов, лучше это сделать. В рамках «дачной амнистии» процедура остаётся упрощённой.

А ранее Life.ru сообщал, за какую недвижимость можно вовсе не платить налог на имущество. В Госдуме отметили, что дачные дома меньше 50 квадратных метров освободили от уплаты налога.