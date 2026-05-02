Россиянам рассказали, за какую недвижимость можно вовсе не платить налог на имущество

Гражданам не придётся платить налог на имущество за хозпостройки площадью до 50 квадратных метров. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, подчеркнув, что для таких объектов действует освобождение от налогообложения.

Главный инструмент – так называемый «квадратный вычет». Государство автоматически вычитает 50 квадратных метров из общей площади дома. Налог начисляется только на то, что осталось. Если же дом меньше 50 «квадратов», налоговая база обнуляется полностью.

«Поэтому, если вы владеете небольшим садовым домиком или старой дачей, скорее всего, вы полностью освобождены от этого налога», – пояснил парламентарий РИА «Новости».

Отдельные льготы действуют и для земельных участков. Пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также ветераны боевых действий освобождаются от земельного налога за шесть соток. Если участок больше – налог платится только за площадь, превышающую этот порог.

Многодетные семьи в России имеют право на скидку 50% на налог на один объект недвижимости по своему выбору. Это значит, что можно выбрать самую дорогую дачу или дом и платить за него в два раза меньше.

Ранее Life.ru писал, что владельцы капитальных бань теперь рискуют получить штраф до 35 тысяч рублей. Как объяснила депутат Светлана Разворотнева, если баня стоит на фундаменте и не поставлена на кадастровый учёт – это нарушение. Штраф за нерегистрацию составляет от двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, за неправильный слив воды, загрязняющий почву, могут оштрафовать на 35 тысяч, хотя применяют эту меру крайне редко – только по жалобе соседей.