23 апреля, 10:58

Хочешь париться — плати: депутат насчитала дачникам штрафов на 35 тысяч рублей

Депутат Разворотнева: За баню без кадастрового учёта грозит штраф до ₽5 тысяч

С 2025 года владельцы дачных участков могут получить штраф за баню, если она является капитальным строением с фундаментом и не поставлена на кадастровый учёт. Кроме того, наказание грозит за нарушение градостроительных норм, строительство на чужой земле или в природоохранной зоне, а также за неправильный слив воды, загрязняющий почву. Об этом депутат Госдумы Светлана Разворотнева рассказала в эксклюзивном комментарии Life.ru.

Светлана Разворотнева

Депутат Государственной думы

Парламентарий пояснила, что к такому типу относятся строения с полноценным фундаментом, который прочно связан с землёй. По её словам, в течение месяца после завершения такой постройки необходимо вызвать кадастрового инженера, сделать техплан, оплатить пошлину и зарегистрировать объект в Росреестре.

Разворотнева также выразила мнение, что выявить неучтённые строения на практике очень сложно. Это связано с тем, что Конституция не пускает на участок и в дом никого, кроме как по решению суда, хотя местные власти пытаются использовать для этого квадрокоптеры.

«Тем не менее штраф за непостановку на кадастровый учёт предусмотрен — от двух до пяти тысяч рублей. И точно нельзя будет продать участок с баней, если она не зарегистрирована», — рассказала депутат.

Она также уточнила, что оштрафовать могут и за нарушение градостроительных норм: например, если баня стоит вплотную к забору или с нарушением отступов от границ участка. Расстояние должно быть не меньше метра.

Отдельная история — строительство на земле, которая не принадлежит владельцу, например на берегу реки в природоохранной зоне: здесь штрафы достигают 1–1,5% кадастровой стоимости захваченной земли или 5–10 тысяч рублей, если кадастровая стоимость отсутствует.

Кроме того, Разворотнева предупредила о штрафе за слив воды просто на землю, загрязнение почвы и подземных вод из-за негерметичных выгребных ям и септиков — по законодательству это 35 тысяч рублей. Такое наказание применяют крайне редко и системно нарушения не выявляют, но если пожалуются соседи, то представители местного самоуправления или Роспотребнадзора выйдут по жалобе, зафиксируют нарушение и выпишут штраф.

Ранее сообщалось, что россиянам грозят штрафы до 300 000 рублей за выращивание запрещённых растений на даче. Под запрет подпадают, например, некоторые виды кактусов, гавайская роза и голубой лотос. Уголовная ответственность наступает при выращивании растений в крупном размере.

Вероника Бакумченко
