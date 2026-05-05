Эпидемия отрубленных пальцев захлестнула Россию из-за дачных увечий

С началом дачного сезона многие спешат привести в порядок участки и жильё, нередко используя электроинструменты. Однако неумение обращаться с техникой и пренебрежение правилами безопасности всё чаще заканчиваются вызовом скорой помощи. Во время общения с Life.ru фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал о пугающей динамике травм от болгарок и бензопил, с которыми медики сталкиваются последние две недели.

Действительно, последнее время всё чаще встречаются истории: либо люди вызывают скорую, либо сами приезжают в приёмное отделение из-за травм, полученных при работе с дачной техникой — болгаркой и другим инструментом. Дмитрий Беляков Фельдшер скорой помощи

Люди травмируются и потому, что ничего не умеют, и потому, что неосторожны. Раньше, как отмечает эксперт, покупатель сначала узнавал, как работает инструмент, что можно, а что нельзя, и руки у него росли «откуда надо». Сейчас же многие приобретают болгарки и бензопилы только потому, что рекламу показали по телевизору, даже не разобравшись в устройстве. Результат, по словам фельдшера, плачевен: пациенты признаются, что «решили попробовать, не зная, как использовать», а итог — отрубленные пальцы и огромные раны.

«Если резать, например, той же болгаркой — это очень опасно. Травма от болгарки, травма от бензопилы, цепной бензопилы — это очень серьёзно. Достаточно секунды, чтобы получить такие травмы и такие кровотечения, что мама не горюй. Кто на даче пробует, кто-то не дожидаясь поездки прямо в квартире. Последние недели две такие случаи очень частые, это правда», — поделился специалист.

