Тайная угроза дачи: Как привычные весенние работы незаметно перегружают нервную систему

Весенние работы на даче могут обернуться не только усталостью, но и перегрузкой нервной системы. О том, почему после нескольких часов на грядках появляются головная боль, слабость и онемение в руках, Life.ru рассказал невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры» Артём Багаутдинов.

Весной многие сталкиваются с неожиданными реакциями организма на привычные, казалось бы, нагрузки. После нескольких часов работы на даче появляются головная боль, ощущение «ватной» головы, неустойчивость при подъёме. Чаще всего это списывают на усталость, но на практике такие симптомы связаны с реакцией нервной системы на резкое увеличение активности. Артём Багаутдинов Невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры»

Если долго работать в наклонённом положении, страдает кровоснабжение и перегружается вестибулярный аппарат. Поэтому при подъёме возникает ощущение, что «ведёт» или темнеет в глазах. Это не редкость, особенно если делать резкие движения.

Ещё одна распространённая проблема связана с руками. Работа с рассадой и инструментами часто приводит к сдавлению нервов. Это проявляется покалыванием, онемением пальцев и снижением чувствительности. Если игнорировать такие сигналы и продолжать работать без перерыва, симптомы могут закрепиться.

«Есть и менее очевидная деталь — дыхание. Во время усилия многие задерживают его. Это повышает внутричерепное давление и усиливает головную боль. Я всегда обращаю на это внимание: дыхание должно оставаться ровным даже при нагрузке. Отдельно отмечу снижение концентрации. После нескольких часов непрерывной работы мозг начинает «экономить ресурс»: падает внимание, замедляется реакция. Это увеличивает риск травм и усиливает утомление», — подчёркивает эксперт.

Свою роль играет и питание. Длительная работа без приёма пищи может привести к падению уровня глюкозы в крови. На этом фоне возникают слабость, дрожь и головокружение, которые люди нередко принимают за обычное переутомление. При появлении сильной головной боли, нарушения равновесия, выраженного онемения или слабости в конечностях врач рекомендует немедленно прекратить работу и дать организму восстановиться.

«Дача сама по себе не вредна. Проблема в резком старте и отсутствии пауз. Нервная система лучше переносит нагрузку, если она увеличивается постепенно — тогда вместо перегрузки человек получает ресурс, а не истощение», — заключил собеседник Life.ru.

