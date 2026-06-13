Уволить нельзя оставить: Как ипотека и ребёнок спасут от потери работы Оглавление Что случилось — коротко о законопроекте Кого точно нельзя будет уволить — три ключевых условия А кого всё равно можно уволить — исключения Что говорят эксперты — две стороны медали Плюсы и минусы для работника Что делать прямо сейчас — советы молодым родителям Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда закон вступит в силу? Я отец в декрете — меня теперь нельзя уволить? Что делать, если работодатель всё равно уволит? Касается ли это созаёмщиков по ипотеке? А если ипотека валютная или на вторичку — не важно? Можно ли уволить, если я работаю на испытательном сроке? Заключение Минюст предложил запретить увольнять сотрудников с ребёнком до 3 лет и ипотекой на единственное жильё. Условия, исключения, мнения юристов и бизнеса. Когда закон вступит в силу и как он защитит молодых родителей. 12 июня, 21:20 У вас ребёнок и ипотека? Не смогу уволить, но есть нюансы. Обложка © Chat GPT

Минюст предложил сделать ипотеку реальной защитой от увольнения. Если закон примут, работодатель не сможет расстаться с сотрудником, у которого есть малыш до трёх лет, ипотека на единственное жильё и статус единственного кормильца. Разбираем, кто подпадёт под защиту, что думают юристы и бизнес и не превратится ли «ипотечный иммунитет» в ловушку для самого работника.

Что случилось — коротко о законопроекте

На днях стало известно, что Минюст разработал поправки в Трудовой кодекс РФ, а именно он предлагает защитить от увольнения по инициативе работодателя тех сотрудников, которые имеют маленьких детей, платят ипотеку за единственное жильё и являются при всём этом единственными кормильцами в семье.

Аналогичные гарантии для женщин с детьми до трёх лет, одиноких матерей, единственных кормильцев детей-инвалидов и работников из многодетных семей в законе уже есть, но вот нормы, которая бы ещё и учитывала одновременное наличие ипотеки и малолетнего ребёнка при статусе единственного кормильца, пока нет.

В случае если законопроект действительно примут, гарантии для указанных категорий граждан начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

Кого точно нельзя будет уволить — три ключевых условия

Хотя мы уже отметили, кого именно хотят защитить от принудительного увольнения, предлагаем остановиться на каждом критерии и подробно их разобрать.

Первое условие — ребёнок до 3 лет. Возраст, разумеется, обязательно подтверждается свидетельством о рождении. Если в семье несколько детей, защита будет действовать при наличии хотя бы одного младше 3 лет.

Второе условие — работник является единственным кормильцем. Это значит, что второй родитель официально не работает. Но есть важные нюансы:

декретный отпуск не считается работой — если второй родитель в декрете, условие выполняется, гарантии действуют;

а вот если второй родитель — самозанятый с нулевым доходом, скорее всего, статус единственного кормильца не подтвердится и защита работать не будет, так как нужна именно официальная нетрудоустроенность;

ну и разумеется, если у второго родителя есть хоть какой‑то официальный доход, это тоже может стать основанием для отказа в защите.

Третье условие — ипотека на единственное жильё. Ключевое слово здесь — «единственное». У сотрудника и членов его семьи не должно быть другой недвижимости в собственности. То есть:

если есть доля в родительской квартире или другом жилье, могут возникнуть вопросы — потребуется индивидуальная проверка;

учитывается вся недвижимость, зарегистрированная на работника и членов его семьи.

Следовательно, если каждое из этих условий выполняется, уволить по желанию работодателя вас не могут. Но есть важные исключения, о которых мы поговорим далее.

А кого всё равно можно уволить — исключения

Однако есть несколько исключений, при которых имеющего все условия для защиты от увольнения работника всё же могут уволить.

Можно ли уволить работника, у которого есть ипотека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Во-первых, если сотрудник находится на испытательном сроке, после принятия поправок его всё равно смогут уволить. То есть увольнение в связи с неудовлетворительным результатом испытания возможно, даже если у сотрудника выполняются все условия, дающие ему право на защиту.

Во-вторых, по-прежнему смогут расторгнуть договор с сотрудником, который регулярно нарушает трудовую дисциплину — прогуливает, совершает хищения, появляется на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и так далее.

В-третьих, это ликвидация предприятия или ИП. В этом случае никакие гарантии не работают, увольняются все сотрудники без исключения.

И, наконец, увольнение по собственному желанию — если работник сам решил уйти, он вправе это сделать в обычном порядке.

Что говорят эксперты — две стороны медали

И хотя на первый взгляд предложение звучит здраво, мнения экспертов о нём разделились.

Так, например, работодатель Сергей Сурмач отмечает:

«Люди с ипотекой достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе: люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедентов, чтобы приходилось увольнять людей, которые находились в таких жизненных обстоятельствах — имели маленьких детей, имели ипотеку».

Он также добавил, что работодателю обычно достаточно трёх месяцев испытательного срока, чтобы понять, «чего человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании».

А вот генеральный директор Ксения Рясова считает, что новая мера поддержки может создать дополнительные проблемы для работодателя:

«Я сталкивалась с тем, что единственного кормильца не могли уволить, уже и деньги предлагали, — человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что был ребёнок-инвалид, — тоже уволить невозможно. Просто люди перестают работать, и понимаешь, что ты его уволить не можешь».

Она также отмечает, что при приёме на работу проверить, есть ли у человека ипотека, не так-то просто. В общем, статус сотрудника может измениться в любой момент и работодатель окажется в безвыходном положении — иммунитет включится внезапно.

Плюсы и минусы для работника

По каким основаниям работодатель не сможет вас уволить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Разумеется, как и у всего, у инициативы Минюста есть свои плюсы и минусы для работника.

Из положительного это, конечно, во-первых, реальная защита от сокращений и увольнений по экономическим причинам.

Во-вторых, возможность спокойно растить ребёнка, не боясь потерять работу и, как следствие, жильё.

Ну и в общем, это такая своеобразная дополнительная социальная гарантия в сложный период жизни семьи.

Однако велик риск скрытой дискриминации при приёме на работу — работодатели могут реже брать мужчин с ипотекой и маленькими детьми, опасаясь сложностей с увольнением. Кандидата могут просто-напросто «завернуть» на собеседовании по другой, формально законной причине, чтобы избежать будущих проблем.

А ещё придётся постоянно подтверждать свой статус — если обстоятельства изменятся (например, второй родитель выйдет на работу), защита перестанет действовать. Это не откровенный минус, но дополнительное обязательство, требующее времени и сил.

Что делать прямо сейчас — советы молодым родителям

Пока законопроект, конечно, ещё не приняли, однако подготовиться можно уже сейчас, чтобы в случае вступления его в силу 1 сентября 2027 года уже быть во всеоружии.

Для начала проверьте, подходите ли вы под условия: есть ли ребёнок до 3 лет, ипотека на единственное жильё и являетесь ли вы единственным кормильцем.

После соберите и зафиксируйте документы:

свидетельство о рождении ребёнка;

кредитный договор по ипотеке;

выписка из ЕГРН, подтверждающая, что у вас и членов семьи нет другой недвижимости;

справка о доходах и трудовой статус второго родителя (например, справка из центра занятости, если он безработный, или справка о нахождении в декретном отпуске).

Не стоит злоупотреблять потенциальными гарантиями. Помните, что виновные основания для увольнения (прогулы, хищения и т. д.) всё равно работают. Гарантии — это не индульгенция для нарушения трудовой дисциплины.

Возможно ли увольнение единственного кормильца в семье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

И обязательно отслеживайте статус законопроекта, ведь он может измениться в процессе рассмотрения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда закон вступит в силу?

Если законопроект примут, он начнёт действовать с 1 сентября 2027 года.

Я отец в декрете — меня теперь нельзя уволить?

Да, если выполняются все три условия: ребёнку меньше 3 лет, у вас ипотека на единственное жильё и вы — единственный кормилец (второй родитель официально не работает).

Что делать, если работодатель всё равно уволит?

Вы сможете обратиться в трудовую инспекцию или суд. При наличии всех подтверждающих документов суд, скорее всего, восстановит вас на работе и обяжет работодателя выплатить зарплату за вынужденный прогул.

Касается ли это созаёмщиков по ипотеке?

Пока в законопроекте этот момент не прописан чётко.

А если ипотека валютная или на вторичку — не важно?

Да, тип ипотеки (валютная/рублёвая) и тип жилья (новостройка/вторичка) не имеют значения. Главное — чтобы это было единственное жильё.

Можно ли уволить, если я работаю на испытательном сроке?

Да. Непрохождение испытательного срока остаётся законным основанием для увольнения, даже если вы подпадаете под защиту законопроекта.

Заключение

Инициатива Минюста — шаг в сторону большей социальной защиты семей с маленькими детьми. Однако пока это только законопроект, и он ещё может измениться. Главное, чтобы закон так или иначе учитывал интересы и работников, и работодателей, — только так можно добиться реального баланса в трудовых отношениях.

Авторы Андрей Ананьев