10 признаков, что собаку пора срочно показать ветеринару, а не ждать, пока «само пройдёт»

Собака не скажет, что у неё болит живот. Но человек, знающий её поведение, сразу сможет определить, что с питомцем что-то не так. Иногда причина безобидная, например банальное переедание. Но некоторые симптомы лучше не проверять ожиданием. Если они держатся, повторяются или идут вместе со слабостью, нужен ветеринар. Разбираем самые распространённые признаки, что вашему питомцу плохо.

Собака отказывается от еды

Собака отказывается от еды: когда нужен ветеринар. Фото © ChatGPT

Один пропущенный приём пищи ещё не повод паниковать: пёс мог устать, переесть накануне или расстроиться из-за нового корма. Но если он не ест весь день, не берёт любимое лакомство, стал вялым, прячется или много пьёт, лучше ехать к врачу. Возможные причины: инфекция, боль, проблемы с зубами, воспаление желудка, болезнь печени, болезнь почек, стресс, отравление.

Рвота или диарея повторяются

Если собаку один раз вырвало после прогулки, а потом она ведёт себя обычно, достаточно просто за ней немного понаблюдать. Но повторная рвота, понос несколько раз за день, кровь в кале или рвоте, слабость, отказ от воды и дрожь уже опасны. Особенно быстро хуже становится щенкам и пожилым собакам. Возможные причины: отравление, инфекция, паразиты, инородный предмет, воспаление кишечника, реакция на корм.

Собака не может сходить в туалет

Запор у собаки и возможные причины. Фото © ChatGPT

Если стула нет больше двух суток, а пёс на прогулке тужится, присаживается, скулит или часто смотрит на живот, это не тот случай, где стоит ждать. Плотный живот, отказ от еды и боль при попытке сходить в туалет — очевидные признаки, что питомцу уже нужна ваша помощь. Возможные причины: запор, непроходимость кишечника, проглоченная кость или игрушка, обезвоживание, болезнь кишечника, опухоль, сильная боль.

Поведение резко изменилось

Собака вдруг стала лежать отдельно, рычать при прикосновении, ходить кругами, скулить, прятаться или отказываться от игр. Иногда это реакция на шум, жару или переезд, но резкие перемены без понятной причины часто говорят о боли. Если так продолжается больше суток или состояние ухудшается, нужен осмотр. Возможные причины: травма, боль в животе, температура, воспаление, неврологическая проблема, стресс, гормональные сбои.

Зуд стал постоянным

Сильный зуд у собаки и причины чесотки. Фото © ChatGPT

Почесаться после прогулки — нормально. Ненормально, если собака грызёт лапы, разлизывает живот, трёт морду о ковёр, расчёсывает кожу до ранок, ну и, конечно, если начинает лысеть пятнами. Даже если блох не видно, они всё равно могут быть причиной. Возможные причины: укусы блох, аллергия на корм, аллергия на пыльцу, клещи, кожная инфекция, грибок, раздражение после травы, реакция на шампунь или новое средство.

Поднялась температура

Если собака вялая, не ест, тяжело встаёт и не реагирует на привычные команды, стоит измерить температуру электронным термометром ректально. У взрослых собак нормальная температура обычно держится примерно в пределах 37,4–39 °C, у щенков может быть чуть выше. Возможные причины: инфекция, воспаление, тепловой удар, боль, осложнение после травмы, реакция на укус клеща, отравление.

Кашель не проходит

Кашель у собаки: когда это опасно? Фото © ChatGPT

Частый сухой кашель, хрипы, приступы ночью, одышка, слабость или синеватый язык требуют врача. Особенно опасно, если пёс тяжело дышит в покое или не может нормально лечь. Возможные причины: питомниковый кашель, вирусная инфекция, болезнь сердца, паразиты, воспаление дыхательных путей, аллергия, инородный предмет.

Хромота

После прогулки проверьте лапу: между пальцами мог застрять камешек, подушечку порезать осколок, коготь мог треснуть. Но если видимых причин нет, а собака бережёт лапу, скулит, не даёт трогать сустав или хромает сильнее, лучше не тянуть. Возможные причины: ушиб, растяжение, вывих, трещина, перелом, повреждение связок, воспаление сустава, боль в спине, травма когтя.

Была драка, падение или удар

Травма у собаки после драки или падения. Фото © ChatGPT

Даже если после кризисной ситуации собака как ни в чём не бывало вскакивает и выглядит нормально, это не значит, что всё обошлось. После ДТП, падения с высоты, сильного удара или конфликта с другой собакой нужен осмотр, даже если снаружи только лёгкие царапины. Возможные причины: вывих, перелом, ушиб лёгких, внутреннее кровотечение, травма живота, повреждение позвоночника, разрыв мягких тканей, болевой шок.

Cудороги или обморок

Если собака упала, дёргается, не слышит голос, пускает слюну или не может встать, не лезьте руками в пасть и не пытайтесь «держать язык». Уберите рядом лежащие опасные предметы, засеките время и по возможности снимите приступ на видео для врача. Возможные причины: эпилепсия, отравление, низкий сахар, тепловой удар, болезнь сердца, травма головы, инфекция, опухоль, нарушение работы печени или почек.

Собака не всегда показывает боль сразу. Поэтому лучше смотреть не на один симптом, а на всю картину: ест ли она, пьёт ли воду, нормально ли ходит в туалет, как дышит, как двигается и реагирует на хозяина. Если поведение резко изменилось, симптом повторяется или к нему добавились слабость, кровь, высокая температура, одышка, судороги или боль, ждать не надо. Кстати, летом отдельная опасность для собак прячется в воде: Life.ru уже рассказывал, почему зелёная вода может оказаться смертельно опасной.