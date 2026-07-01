Макс из «Бригады» утонул в Оке: Какие ещё 10 звёзд сериала ушли из жизни до него Оглавление Андрей Нагорнов Ильич из «Бригады»: Леонид Куравлёв Дмитрий Гуменецкий Виталий Альшанский Бабушка Оли из «Бригады»: Александра Назарова Юрий Думчев в сериале «Бригада» «Володя-Опера»: Андрей Панин в «Бригаде» Александр Белявский Пётр Меркурьев Виктор Павлов После рыбалки на Оке домой не вернулся актёр, известный по роли Макса в «Бригаде». Life.ru вспоминает, кто из звёзд культового сериала 00-х ушёл из жизни раньше. 1 июля, 16:30 11 актёров «Бригады», которых больше нет в живых: страшный список культового сериала. Обложка © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk, © ChatGPT

Александра Высоковского, сыгравшего Макса в «Бригаде», больше нет. По данным SHOT, тело 62-летнего актёра подняли со дна Оки водолазы спустя два дня поисков. Артист приехал на рыбалку в Подмосковье вместе с 17-летним сыном, и в какой-то момент подросток потерял отца из виду прямо у воды. Домой сын вернулся один. А когда Александр Высоковский так и не объявился, его жена забила тревогу и обратилась в полицию.

Актёр из «Бригады» Александр Высоковский утонул в Оке. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

Кроме роли Макса в «Бригаде», Александр Высоковский снимался в «Бумере», «Марше Турецкого», «Ундине», «Петре Первом», «Берлинской жаре» и «Операции «Неман». Актёр далеко не единственная звезда культового сериала, которой больше нет в живых. Давайте почтим память и вспомним, каких актёров из сериала «Бригада» нет живых в 2026 году. Начнём с самой недавней потери и постепенно дойдём до тех, кого с нами нет уже давно.

Андрей Нагорнов

Андрей Нагорнов: причина смерти актёра «Бригады» и «Антикиллера». Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

Актёр сыграл в сериале «Бригада» компаньона Артура по алюминиевому бизнесу. В марте 2022 года Андрея Нагорнова не стало, ему было 56 лет. Причиной смерти врачи назвали остановку сердца. Незадолго до этого он перенёс операцию и уже тогда жаловался на проблемы со здоровьем, которые так и не прошли. Но, несмотря на слабость, продолжал выходить на сцену до последнего.

Ильич из «Бригады»: Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв: как умер актёр, сыгравший генерала в «Бригаде». Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

В «Бригаде» Леонид Куравлёв сыграл генерал-лейтенанта МВД Петра Ильича. Знаменитый актёр скончался в январе 2022 года в возрасте 85 лет от остановки сердца. В начале января его госпитализировали с пневмонией, а затем перевели в хоспис. Смерть жены за десять лет до этого превратила Леонида Куравлёва в затворника: он тяжело переживал утрату и почти ни с кем не общался все оставшиеся годы жизни.

Дмитрий Гуменецкий

Дмитрий Гуменецкий: судимость, рак и смерть актёра «Бригады». Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

Актёр в «Бригаде» сыграл начальника охраны Белова по фамилии Шмидт, и, кроме этой и нескольких эпизодов, крупных ролей в его карьере больше не было. Актёрство бросил, а тяжёлое материальное положение подтолкнуло Дмитрия Гуменецкого к криминалу. Позже мужчину и осудили за хранение крупной партии концентрированных запрещённых веществ. Уже в колонии врачи обнаружили у Гуменецкого рак. В 2021 году актёра освободили условно-досрочно, но болезнь зашла слишком далеко, и Дмитрий умер в хосписе в 49 лет.

Виталий Альшанский

Виталий Альшанский: причина смерти актёра «Бригады» в 52 года. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

Актёр сыграл в «Бригаде» небольшую роль репортёра. В феврале 2021 года его не стало, Виталию было 52 года, причиной смерти назвали инфаркт. Друзья рассказывали, что незадолго до смерти Альшанский делал уколы стволовых клеток в позвоночник и очень хотел подольше оставаться молодым. Тело актёра нашли в квартире, а на телефоне осталось неотправленное сообщение для крёстной. Она же и обнаружила труп крестника.

Бабушка Оли из «Бригады»: Александра Назарова

Александра Назарова: как умерла актриса, сыгравшая бабушку Оли. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

В сериале «Бригада» актриса предстала в образе бабушки Оли. В августе 2019 года Александры Назаровой не стало, ей было79 лет, причиной смерти стала полиорганная недостаточность на фоне многолетней болезни лёгких, спровоцированной курением. Незадолго до смерти Назарова перенесла операцию на горле и не могла говорить, подавала знаки лишь глазами, но до последнего оставалась в сознании.

Юрий Думчев в сериале «Бригада»

Юрий Думчев (крайний справа): смерть актёра «Бригады» на соревнованиях по метанию диска. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

В «Бригаде» Юрий Думчев сыграл братка по кличке Бритый. Помимо актёрской карьеры, он был тренером по метанию диска и толканию ядра, даже входил в состав знатоков клуба «Что? Где? Когда?». В феврале 2016 года, в 57 лет, сердце подвело Юрия прямо на соревнованиях: медики пытались помочь до приезда скорой, но не успели.

«Володя-Опера»: Андрей Панин в «Бригаде»

Андрей Панин: тайна гибели актёра «Бригады» в 2013 году. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

Андрей Панин сыграл в «Бригаде» одну из главных ролей — коррумпированного милиционера и криминального авторитета Владимира Каверина, персонажа, который стал источником многих бед для главных героев. В марте 2013 года актёра не стало, Панину было 50 лет. Официальная версия следствия: несчастный случай, Андрей Панин упал, ударился головой и умер от потери крови. Друзья актёра эту версию так и не приняли: на теле были ссадины, характерные для драки, что породило разговоры о насильственной смерти. Следственный комитет всё же закрыл дело за отсутствием состава преступления.

Александр Белявский

Александр Белявский: обстоятельства смерти актёра «Бригады». Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

Актёр сыграл в сериале «Бригада» чиновника Виктора Зорина. В сентябре 2012 года Александра Белявского не стало, ему было 80 лет, следствие рассматривало версию добровольного ухода из жизни. За девять лет до этого мужчина перенёс инсульт и почти потерял способность говорить, что фактически завершило его карьеру. Тело Белявского нашли у дома, трость лежала у окна между пятым и шестым этажами, хотя сам актёр жил на третьем. Супруга и соседи считали, что после инсульта он физически не мог забраться так высоко, и склонялись к версии несчастного случая на фоне скачка давления.

Пётр Меркурьев

Пётр Меркурьев: как ушёл из жизни актёр, сыгравший профессора. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

Актёр сыграл в «Бригаде» небольшую роль профессора консерватории. По образованию Пётр Меркурьев был хормейстером, а кино для него оставалось скорее увлечением, чем профессией. В сентябре 2010 года, в 67 лет, его не стало: жизнь прервал рак головного мозга. Ему провели операцию на мозжечке, но спустя несколько дней после неё он умер.

Виктор Павлов

Виктор Павлов: как умер актёр, сыгравший отца Пчелы. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

В «Бригаде» Виктор Павлов сыграл отца одного из четырёх друзей, фронтовика. В августе 2006 года он умер, мужчине было 65 лет. Причиная смерти — тромб, попавший в сердце. Первый инсульт актёр перенёс ещё в 1999 году, но вернулся к работе, а за год до смерти пережил инфаркт, который сильно ослабил сердце. Второй инсульт настиг Виктора Павлова прямо во время съёмок в Киеве: родные просили его отказаться от поездки, но он настоял на своём.

Болезни, дорожная авария, старость, несчастный случай. Александр Высоковский стал ещё одним именем в этом печальном списке, и вряд ли на этом список закончится: сериалу больше двадцати лет, а в титрах «Бригады» — сотни фамилий. Пока живы зрители, помнящие каждую сцену наизусть, живы и истории людей, которые эти сцены создавали, даже если их самих уже нет рядом. Кстати, если тоска по актёрам старой закалки не отпускает, проверьте, узнаете ли вы фильмы Юрия Соломина всего по одному кадру из семи, — говорят, эту память легко потерять, даже если вы видели все его картины.

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Авторы Сергей Трофимов