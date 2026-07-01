«Всё изменится»: Дэнни Гловер признался, что болен неизлечимой болезнью

Звезда фильма «Смертельное оружие» Дэнни Гловер откровенно рассказал о том, что уже несколько лет живёт с болезнью Альцгеймера. Об этом 79-летний актёр сообщил в интервью Лестеру Холту в эфире программы «Today».

«В каком-то смысле я могу с этим смириться. Уверен, по мере развития событий всё будет меняться», — сказал Гловер.

Он получил почётный «Оскар» в 2022 году, и диагноз поставили вскоре после этого. Гловер прославился в 80-х благодаря роли в «Смертельном оружии», а также снимался в фильмах «Цвет пурпура», «Хищник 2», «Пила», «Девушки мечты» и многих других. За свою карьеру Гловер не раз был номинирован на «Эмми» и «Грэмми», а также получил премию Independent Spirit за главную роль.

Дочь актёра Мандиса отметила, что отцу важно самому говорить о своей жизни и болезни.

«Это важно, потому что люди иногда задают вопросы, и я не хочу быть нечестным человеком и говорить: «О, да, всё в порядке. Всё отлично»», — добавила она.

Ранее у 71-летней американской теннисистки Крис Эверт снова обнаружили рак яичников — это уже третий раз. Она сама рассказала об этом в соцсетях. Эверт назвала болезнь безжалостной, но заявила, что не теряет оптимизма.