Жизнь номер два: 23-летний американец первым в мире победил смертельную болезнь и сможет стать пилотом

Молодой житель Луизианы стал первым на побережье Мексиканского залива, кого функционально излечили от серповидноклеточной анемии. Успех генной терапии открыл ему путь к мечте о карьере коммерческого пилота, рассказали в Manning Family Children's Hospital.

Достижение 23-летнего Дэниела Кресси вселяет надежду во весь штат, который лидирует в США по числу случаев этого заболевания на душу населения. Сам молодой человек назвал свою историю преодолением невозможного.

Кресси с детства грезил штурвалом авиалайнера, но Федеральное авиационное управление отказывалось выдать ему лицензию из-за диагноза. Болезнь, поражающая преимущественно афроамериканцев, вызывает хронические боли и смертельно опасные осложнения на высоте. Единственным шансом стало полное излечение.

Выбор пал на технологию редактирования генов, одобренную для применения в этой клинике. Процесс растянулся на два года. В конце 2025-го у пациента взяли клетки и отправили в Шотландию для генетической модификации. Обратно их доставили в марте.

Затем Кресси госпитализировали в Центр рака и заболеваний крови. Курс химиотерапии уничтожил больные клетки, после чего ему ввели собственный исправленный материал. Месяц ушёл на восстановление под круглосуточным наблюдением врачей.

В понедельник под аплодисменты родных, друзей, мэра Нового Орлеана, конгрессмена и губернатора штата он ударил в церемониальный колокол. Технология CRISPR/Cas9 сработала — пациент признан функционально здоровым.

Главный исполнительный директор больницы Лусио Фрагосо назвал этот момент преобразующим. Генная терапия, по его словам, возвращает будущее, и Дэниел проложил путь для других.

Сам Кресси ещё до выписки публично делился планами: получить лицензию пилота, написать книгу «Благословение в небесах» и развивать благотворительный проект Privileged Pilots Project, помогающий людям с медицинскими и социальными барьерами. Путь к исцелению он назвал величайшим благословением, а дальнейшую жизнь — своей второй главой. «Многие ищут цель, а моя нашла меня сама. Теперь вместо поисков смысла я могу посвятить жизнь его воплощению», — сказал он.

Ранее Life.ru рассказывал о другом открытии из мира медицины: исследователи пришли к выводу, что искусственный интеллект способен оценивать вероятность развития болезни Альцгеймера по обычному снимку сетчатки. Проанализировав данные свыше сорока тысяч участников британского биобанка UK Biobank, модель машинного обучения сопоставила фотографии глазного дна с известными факторами риска — давлением, курением, употреблением алкоголя и хронической бессонницей. Алгоритм выявил устойчивые корреляции между состоянием сетчатки и предрасположенностью к нейродегенеративному заболеванию: глаз выступил своеобразным «окном в мозг», отражающим скрытые процессы старения нервной системы.