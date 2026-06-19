Окно в мозг: Искусственный интеллект научился по фото глаз предсказывать риск деменции

Искусственный интеллект способен оценить вероятность развития болезни Альцгеймера по обычному снимку сетчатки. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные свыше сорока тысяч участников британского биобанка UK Biobank.

Модель машинного обучения сопоставляла фотографии глазного дна с известными факторами риска. Среди них — артериальное давление, курение, употребление алкоголя и хроническая бессонница.

Алгоритм выявил устойчивые корреляции между состоянием сетчатки и предрасположенностью к нейродегенеративному заболеванию. Глаз, по сути, выступил своеобразным «окном в мозг», отражающим скрытые процессы старения нервной системы.

Результаты работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease. Методика потенциально открывает путь к простому и неинвазивному скринингу, который можно проходить во время рядового визита к офтальмологу.

Ранее врач-невролог опроверг связь между использованием искусственного интеллекта и развитием деменции или болезней Альцгеймера и Паркинсона. Он подчеркнул, что исследований, доказывающих обратное, не существует, а при грамотном применении нейросети способствуют улучшению когнитивных функций. По словам эксперта, сама формулировка сложного запроса требует от человека глубокого и системного мышления, что уже является тренировкой для мозга.