Велосипед оказался неожиданным защитником от деменции и болезни Альцгеймера

Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня. Оказывается, регулярные велопрогулки полезны не только для сердца и мышц, но и для головного мозга. О том, как велосипед влияет на когнитивные функции, Life.ru рассказала врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Во время велопрогулки активизируется кровоснабжение головного мозга, нейроны получают больше кислорода и питательных веществ. Это способствует улучшению когнитивных функций: памяти, внимания, скорости мышления. Екатерина Демьяновская Врач-невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

По словам специалиста, регулярная езда на велосипеде стимулирует выработку нейротрофического фактора мозга — особого белка, который способствует росту и выживанию нейронов.

Исследования показывают, что у людей, которые регулярно катаются на велосипеде, снижается риск развития деменции и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте.

Кроме того, во время езды тренируются координация движений, скорость реакции и мелкая моторика. Также улучшается взаимодействие между полушариями мозга.

Как отметила Демьяновская, умеренные физические нагрузки способствуют выработке эндорфинов и серотонина, а также помогают снизить уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина.

В результате после велопрогулки улучшается настроение и уменьшается тревожность. Для положительного влияния на эмоциональное состояние и когнитивные функции достаточно кататься по 30–40 минут несколько раз в неделю.

Несмотря на очевидную пользу, велоспорт связан и с определёнными рисками. Главная опасность — травмы головы при падении.

«Удар даже небольшой силы может привести к сотрясению мозга, а в более тяжёлых случаях — к ушибу головного мозга, внутричерепным кровоизлияниям», — предупредила врач.

Если после падения появились головная боль, головокружение, тошнота или рвота, нарушения памяти и концентрации внимания, а также повышенная чувствительность к свету и звукам, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Специалист определит, есть ли сотрясение мозга или более серьёзная черепно-мозговая травма, назначит обследование — как правило, компьютерную томографию головного мозга — и подберёт необходимое лечение.

Без своевременной медицинской помощи последствия могут быть серьёзными: от хронических головных болей и нарушений памяти до посттравматической эпилепсии.

Чтобы снизить риск травм, невролог рекомендует обязательно использовать велосипедный шлем. При быстрой езде и длительных поездках также стоит надевать наколенники, налокотники, перчатки и яркую спортивную одежду со светоотражающими элементами.

При поездках в тёмное время суток важно пользоваться фонарями, которые помогают избежать столкновений и падений из-за плохой видимости.

Кроме того, следует объективно оценивать свои возможности: не превышать скорость, выбирать безопасные маршруты, делать перерывы при усталости и всегда брать с собой воду, чтобы избежать обезвоживания.

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