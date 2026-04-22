Психотерапевт на свежем воздухе: Как велосипед стал новым образом жизни в России

Всё больше людей пересаживаются на велосипед. Член президиума Федерации велосипедного спорта России, советник президента по взаимодействию с органами власти и организатор соревнований Мария Миролевич в беседе с Life.ru объяснила, почему это уже не просто спорт, а полноценный городской стиль жизни.

Это идеальный способ одновременно «наказать» себя за съеденное пирожное, сэкономить на психотерапии (свежий ветер в лицо иногда работает лучше коуча) и заодно позаботиться об экологии. И главное: у велосипеда не глючит навигатор — он либо едет, пока вы крутите педали, либо вы падаете.

В час пик средняя скорость автомобиля в центре города составляет 8–12 км/ч. Велосипед способен держать 18–22 км/ч без серьёзной нагрузки. В метро — теснота и ожидание, а на велосипеде вы едете, дышите воздухом и паркуетесь прямо у входа. Единственное, в чём он уступает, — это перевозка габаритных грузов. Но для большинства поездок по маршруту «дом — работа — магазин» он зачастую быстрее.

Для тех, кто хочет начать, но сомневается, эксперт советует стартовать с базовой безопасности: приобрести шлем и зеркало заднего вида. Маршрут лучше продумывать заранее — через дворы, велодорожки и спокойные улицы.

Важно соблюдать правило: держаться правее, но не прижиматься к бордюру, где могут быть люки, осколки и открывающиеся двери. Перед манёвром всегда нужно смотреть через левое плечо. Не менее важны сигналы рукой — их подают не только для видимости, но и для предсказуемости на дороге.

Среди главных проблем развития велодвижения в России — фрагментарность инфраструктуры и отсутствие непрерывных безопасных маршрутов. Действующие ПДД и стандарты проектирования по-прежнему ориентированы на автомобили, а велосипед остаётся вторичным участником движения.

Климат также часто называют препятствием, однако опыт Финляндии и Санкт-Петербурга показывает: при должной уборке и подходящей экипировке ездить можно даже при температуре до –20°C.

Есть и социальный фактор: велосипед до сих пор воспринимается как детская игрушка или признак экономии, хотя качественные модели могут стоить как автомобиль.

При этом велосипед меняет само восприятие города. Исчезает «тоннель» из пробок и станций метро: появляются маршруты через дворы, новые места, запахи кофе и ощущение движения.

«Вы не «спасаете планету ценой комфорта» — вы просто дышите другим воздухом и не зависите от пробок. Велосипед всегда под рукой: свой или из шеринга. Вы сами решаете, куда и когда ехать. Появляется и особая культура — от экипировки до неформального общения между велосипедистами», — резюмировала Миролевич.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости к 2030 году увеличить долю россиян, ведущих здоровый образ жизни. По его словам, работа в этом направлении должна начаться немедленно, ведь это одна из ключевых инвестиций в здоровье нации.