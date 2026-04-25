Седло, шлем, вперёд! Как взрослому новичку подружиться с велосипедом и не бросить через неделю

Прийти в велоспорт можно в 30, 40 и даже 50 лет, главное — не гнаться за профи и двигаться в своём темпе. Об этом в беседе с Life.ru рассказал главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин. Он дал чек-лист для тех, кто решил подружиться с двухколёсным другом.

«Конечно, в велоспорт реально прийти в позднем возрасте, и это распространено. Многие начинают после 30, 40 и даже 50 лет. Главное — не сравнивать себя с профи и двигаться в своём темпе», — пояснил Крутилин.

С чего начинать при нулевой форме?

Велосипед. Подойдёт любой исправный по размеру рамы (городской, гибрид). Экипировка. Обязательны шлем, перчатки, свет в тёмное время. Первые поездки. 20–30 мин по ровным дорожкам в парке. Постепенность. +10–15 мин в неделю. Комфортный час — можно усложнять маршруты. Техника. Каденс 70–90 об/мин, чтобы беречь колени.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150–300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю, например, 2–3 поездки по 50–60 минут или 4–5 по 30–40 минут. Регулярность важнее разовых заездов. Основные ошибки новичков: перегруз, неправильная высота седла, отсутствие шлема и игнорирование ПДД, грязная цепь и спущенные шины, езда голодным и без воды (брать от 0,5 л на час).

Велоспорт даёт психологическую разгрузку, новые знакомства, путешествия, дисциплину. Для мужчин: улучшает кровообращение в малом тазу, снижает риск аденомы на 30–50%, но важно использовать седло с прорезью, настраивать высоту и не сидеть более 8–9 часов в неделю. Для женщин: укрепляет мышцы тазового дна, помогает контролировать вес, снижает стресс, бережёт суставы, полезен для подготовки к беременности и восстановления после родов (по согласованию с врачом).

«Начинайте с 20–30 мин спокойной езды, увеличивайте нагрузку постепенно. Катайтесь регулярно, следите за посадкой и техническим состоянием велосипеда. При хронических болезнях перед стартом проконсультируйтесь с врачом», — советует тренер.

Ранее сообщалось, что велосипед помогает справляться с тревогой и эмоциональным напряжением. Во время езды мозг переключается на ритмичную активность, внимание уходит в телесные ощущения, а уровень нейромедиаторов (эндорфинов, серотонина, дофамина) повышается, улучшая настроение и стабилизируя эмоциональное состояние.