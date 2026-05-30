29 мая, 22:48

Танцы вместо тренажёров: Life.ru узнал, почему вальс и танго лучше силовых нагрузок и как они продлевают жизнь

Физиолог Дуванова: Парные танцы могут заменить занятия в фитнес-зале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexander plonsky

Многие люди, услышав словосочетание «физическая нагрузка», сразу представляют железо, кардиозону и изматывающие потные тренировки. Однако здоровье — это не про килограммы на штанге, а про радость движения, которую подарила человеку природа. Об этом Life.ru рассказала физиолог Нина Дуванова.

Парные танцы — вальс, танго, свинг и бачата — работают с организмом глубже и при этом намного мягче, чем тренажёры. Для взрослого человека, страдающего от хронических недугов и бесконечных мышечных блоков, именно танец становится лучшим лекарством — он словно отпирает застывшее тело, возвращая ему свободу.

Нина Дуванова

Физиолог

Кроме того, танцы включают в себя когнитивную тренировку. Запомнить последовательность фигур, слушать ритм и двигаться синхронно с партнёром — задача непростая, и она развивает межполушарные связи, тренирует внимательность и память, снижает риск деменции и других нарушений мозга. Параллельно танцы развивают координацию и вестибулярный аппарат, чувство равновесия, что напрямую улучшает устойчивость и спасает от падений в пожилом возрасте.

Третий важный аспект — близкий контакт с партнёром и синхронность движений. Это повышает уровень окситоцина, одновременно снижая уровень гормона стресса кортизола. Танцы дают то чувство перезагрузки, которое невозможно получить, посещая фитнес-практики через силу, после которых болят спина и шея.

Не все живут в больших городах, где есть выбор танцевальных студий, многие стесняются своей фигуры, лишних килограммов и боятся идти на занятие, где их будут разглядывать. Выход существует — это дистанционные занятия с профессиональным тренером. Дома, в удобном темпе и одежде, не сравнивая себя с соседями по паркету, можно получить ту же физиологическую пользу: улучшить кровообращение, избавиться от мышечных зажимов и фасциальных спазмов, тренировать сердечно-сосудистую систему, развивать устойчивость и равновесие. А гормональный коктейль от удовольствия танца сильно меняет настроение в лучшую сторону.

«Наше тело создано для движения, а фраза «спорт — не моё» — самая опасная для здоровья и молодости. Без движения тело начинает стареть и болеть. Поэтому, неважно, сколько вам лет — 30 или 60, — двигайтесь каждый день хотя бы двадцать минут во всех возможных плоскостях, максимально и свободно, до лёгкой испарины. Тогда сосуды, суставы, мозг и психика будут работать совершенно иначе», — добавила эксперт.

Специалист советует найти активность, которую полюбит и тело, и душа: вальс перед зеркалом, бачата с онлайн-тренером или суставная разминка под спокойную музыку. Если делать это регулярно, здоровье скажет спасибо гораздо раньше, чем можно ожидать.

Недавно жених блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) рассказал, что она снова вернулась к танцам после долгой паузы. По его словам, сейчас ей уже разрешили лёгкие физические нагрузки, плавание и занятия танцами. Он отметил, что Лера очень обрадовалась этой новости. На фоне терапии блогерша столкнулась с сильной слабостью и потерей волос. При этом близкие подчёркивали, что она старается сохранять настрой и постепенно возвращается к привычной жизни.

Ольга Годуненко
