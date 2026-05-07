Рязанским выпускникам после скандала разрешили танцевать вальс под Стинга

Рязанским выпускникам разрешили танцевать вальс на выпускном под песню британского музыканта Стинга Shape of my heart. Решение приняли после того, как в соцсетях разгорелся скандал вокруг выбора музыкального сопровождения, пишет Mash.

Директор школы Степан Куколь-Яснопольский заявил, что ребята сами вправе выбрать трек, администрация мешать не будет. При этом он предположил, что это родители за месяц до праздника отказались от отрепетированного танца и выбрали более патриотичную композицию. По данным телеграм-канала, большинство детей сейчас поддерживают Стинга, а мнения родителей разделились.

Напомним, в одной из школ Рязани случился скандал после того как ученикам не позволили выступить на последнем звонке под пенсю Стинга, танец под которую школьники репетировали около полугода. В в Министерстве образования региона подчеркнули, что использование зарубежной музыки на таких мероприятиях не запрещено.