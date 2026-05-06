Полгода учили танец, но его запретили из-за песни: В Рязани объяснили скандал вокруг музыки на «Последнем звонке»

Министерство образования Рязанской области заявило, что не вводило запрет на использование иностранной музыки в школах региона. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности.

Поводом для обсуждения стала ситуация в одной из школ Рязани. Родители сообщили, что детям не разрешили выступить на последнем звонке под зарубежную композицию, хотя ученики разучивали танец около полугода.

«Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ», — написали в пресс-службе Минобразования региона.

Запрет на использование иностранной музыки раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в некоторых образовательных организациях слишком буквально трактуют новые требования о защите русского языка.