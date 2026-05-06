В школы идёт новое поколение: Кравцов назвал долю молодых учителей в России

Треть российских учителей — молодые специалисты в возрасте до 39 лет. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в общеобразовательных организациях их сейчас более 346 тысяч.

«Сегодня в общеобразовательных организациях работает свыше 346 тысяч учителей до 39 лет – 32,5% от общего количества учителей», — отметил Кравцов.

Министр подчеркнул, что в школы приходят мотивированные специалисты, которые умеют работать с цифровыми инструментами и внедрять современные подходы к обучению. Интерес к педагогической профессии, по данным главы Минпросвещения, продолжает расти. В 2025 году на направления в сфере образования и педагогических наук поступило более 546 тысяч заявлений.

Кравцов добавил, что ежедневно вузы получали около 10 тысяч заявок на педагогические специальности. Конкурс на бюджетные места достиг 12 человек на место.

