5 мая, 11:29

Школьников могут вывести на уроки под открытым небом: В Совфеде поддержали идею

Обложка © Life.ru

Уроки на свежем воздухе в мае и сентябре стоит проводить не только для первоклассников, но и для всех школьников. Такое мнение высказала член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина. Она назвала идею позитивной и предложила распространить её на все классы в тёплые месяцы.

«Сентябрь и май прекрасное время, когда пребывание на улице не только полезно для здоровья, но и может значительно повысить интерес детей к учебе. Считаю идею крайне позитивной и предлагаю рассмотреть возможность её масштабирования на все школьные классы в теплые месяцы», цитирует Косихину ТАСС.

При этом сенатор подчеркнула, что к реализации нужно подойти комплексно. В список подходящих предметов она включила биологию, физику, естествознание, окружающий мир, физкультуру, литературу и ИЗО.

Так сенатор прокомментировала инициативу члена Общественной палаты Владислава Гриба. Он ранее предложил при хорошей погоде выводить первоклассников на занятия под открытым небом, чередуя их с уроками в помещении.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах вводится новый предмет для 5-7 классов — «Духовно-нравственная культура России». Этот курс, разработанный по поручению президента, призван формировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных ценностях.

Полина Никифорова
