«Уходит в онлайн и отвечает «нормально»: Как распознать, что ребёнка травят в школе

Международный день борьбы с травлей, отмечаемый 4 мая, – повод для родителей внимательнее присмотреться к своим детям. Ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского университета Андрей Неврюев перечислил ключевые сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок столкнулся с буллингом.

По словам эксперта, один из самых тревожных признаков – резкое изменение поведения.

«Один из сигналов – резкое снижение социальных контактов: ребенок избегает общения, уходит в онлайн, на вопрос «Как дела?» отвечает «нормально», но при этом замкнут и закрыт», – рассказал Неврюев в беседе с РИА «Новости»

Психолог также советует родителям обращать внимание на физические следы.

«Другие признаки – если у него всё чаще появляются синяки, или он приходит в порванной одежде, объясняя это случайным падением», – добавил специалист.

Также поводом для беспокойства могут стать частые болезни и негативные высказывания о школе или одноклассниках. Если ребенок говорит, что «всё ужасно», а среди сверстников «никто меня не понимает» – вероятно, он переживает травлю.

Неврюев привёл тревожную статистику. По данным исследований, с буллингом сталкиваются до 40% детей и подростков. При этом в городах это происходит чаще, чем в сёлах.

«Просто потому, что в городах люди чувствуют себя более разобщёнными», – уточнил эксперт.

Международный день борьбы с травлей, отмечаемый 4 мая, вырос из неофициальной инициативы, зародившейся в Канаде в 2007 году, когда старшеклассники в знак солидарности с учеником, которого дразнили за розовую рубашку, купили и раздали десятки таких же футболок. Эта акция положила начало традиции «Дня розовой рубашки» и со временем превратилась в международный символ противодействия агрессии. Позже дата была провозглашена ООН, а в ноябре 2020 года ЮНЕСКО официально учредила отдельный Международный день борьбы с насилием и травлей в школе, включая кибертравлю, который отмечается в первый четверг ноября.

