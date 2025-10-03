«Вы — главный специалист»: Родителям объяснили, как наладить общение ребёнка с учителем

От того, как складывается общение школьников с педагогами, напрямую зависит не только их успеваемость, но и самооценка. Психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина перечислила правила, которые помогут родителям выстроить бесконфликтное взаимодействие детей с учителями.

Специалист подчеркнула, что первый учитель во многом формирует у ребёнка дальнейшее отношение к школе, а основой успешного диалога является взаимное уважение. Если для педагога это профессиональный навык, то поведение ученика и его настрой на общение — это зона ответственности родителей. Она добавила, что категорически недопустимо обсуждать при ребёнке личные качества педагогов — их возраст, внешность или семейный статус, причём это правило должно работать постоянно, даже если ребёнка нет рядом.

«Частая причина напряжённости с первых дней — неумение ребёнка вести себя в классе. Разумеется, отношение к первоклашкам всегда особенное: учителя понимают природу неусидчивости, рассеянности, импульсивности и быстрой утомляемости. Однако совсем другое дело — чрезмерная избалованность и капризы ребёнка, отсутствие какого-либо интереса к занятиям, отказ слушаться и выполнять требования, своеволие», — рассказала психолог в беседе с РИАМО.

Для подростков умение вести себя в классе также остаётся актуальным — они должны чётко понимать, зачем нужно завершить обучение и как работать на уроке. Главной задачей родителей Игонина назвала формирование у ребёнка уважительного отношения к педагогу, при котором учитель не воспринимается ни как панибрат, ни как объект страха.

Психолог рекомендовала родителям регулярно общаться с классным руководителем, а в случае трудностей — и со школьным психологом, поскольку их взгляд со стороны часто помогает прояснить ситуацию. Услышанное от учителя не должно становиться приговором или оружием против ребёнка, а должно быть поводом уделить внимание проблеме.

При возникновении конфликта с педагогом взрослым необходимо тактично, но быстро его решить, начиная с поиска причины. Специалист призвала сохранять объективность, не оправдывая очевидные промахи ребёнка, но оставаясь на его стороне, и вести конструктивный диалог спокойным тоном, что станет для школьника лучшим примером того, как можно постоять за себя, сохранив достоинство.

