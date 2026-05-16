Прокат или покупка: Назван самый выгодный способ кататься на велосипеде этим летом
Экономист рассказала, как сэкономить до 70% на покупке велосипеда к лету
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Studio
С приближением лета многие семьи выбирают активный отдых и задумываются о покупке велосипеда. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова подсчитала для Life.ru, во сколько россиянам обойдётся покупка нового велосипеда и базовой защитной экипировки в 2026 году.
Стоимость велосипеда в крупных федеральных сетях зависит от его типа. Городскую модель можно приобрести от 16 тысяч рублей, горную — от 19 тысяч рублей.
Для безопасной езды понадобятся шлем (2 тысячи рублей), защита (3 тысячи рублей), очки (1,3 тысячи рублей), перчатки (500 рублей) и шорты-велосипедки (1,5 тысячи рублей). Итого на экипировку придётся потратить порядка 8,3 тысячи рублей.
Таким образом, покупка велосипеда вместе с экипировкой для взрослого обойдётся примерно в 24,3–27,3 тысячи рублей.
Эксперт также перечислила несколько способов сэкономить. Во-первых, стоит обратить внимание на модели прошлых сезонов — это позволит снизить расходы на 5–15%, особенно в начале сезона. Во-вторых, можно рассмотреть вторичный рынок, где велосипеды нередко стоят на 50–70% дешевле новых. Однако в этом случае существует риск приобрести технически неисправный или сильно изношенный вариант.
Кроме того, Борисова рекомендует покупать экипировку в конце сезона или зимой, когда спрос минимален и магазины активнее предлагают скидки.
«Для экономии при покупке в мае стоит изучить промоакции и специальные предложения магазинов, а также рассмотреть покупку полного комплекта. Это позволит дополнительно сэкономить ещё 10–15% от стоимости», — отметила эксперт.
Тем, кто планирует лишь редкие поездки по городу, экономист советует воспользоваться прокатом велосипедов — в ряде случаев это окажется самым выгодным вариантом.
