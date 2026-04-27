Мурашко раскрыл, что поможет россиянам жить дольше

Увеличить продолжительность жизни россиян поможет не только медицина, но и образ жизни граждан, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА «Новости». По его словам, важную роль играют приобщённость к культуре и занятия спортом.

«Скажем, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при изменённых показателях», – сообщил министр.

Мурашко отметил, что для диагностики предвестников различных заболеваний в России уже создаются центры медицины здорового долголетия. Они предоставляют обучающую и диагностическую помощь для здоровой и долгой жизни граждан. При этом министр подчеркнул, что конечный результат зависит от самого человека.

«Всё будет зависеть от человека, его собственного стремления быть здоровым и придерживаться тех рекомендаций, которые дают медики», – заключил Мурашко.

Ранее Life.ru писал, что Мурашко поставил задачу к 2030 году в полтора раза увеличить долю приверженцев здорового образа жизни в России. Глава Минздрава назвал здоровое долголетие самой выгодной инвестицией как для самого человека, так и для государства.