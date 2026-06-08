В мире запустили первую ферму по выращиванию искусственного мяса в пробирках

В голландском городе Схиплуйден начала работу первая в мире ферма, специализирующаяся на производстве культивированного мяса. Об этом сообщает издание NL Times. Предприятие не использует забой животных, что, по замыслу создателей, должно способствовать отказу людей от потребления натуральной мясной продукции.

Процесс организован в биореакторах, куда помещают образцы тканей животных. Внутри резервуаров строго контролируются температура, уровень питательных веществ и содержание кислорода. Пока установка находится в режиме тестирования.

Власти Южной Голландии инвестировали в стартап 500 тысяч евро. Однако продавать выращенное таким образом мясо на территории Евросоюза пока запрещено. Сами фермеры подчёркивают, что искусственный продукт следует рассматривать лишь как дополнительный источник питания, а не как полноценную замену традиционному мясу.

Сейчас специалисты тестируют систему, чтобы рассчитать себестоимость и возможные объёмы выпуска. Полноценный запуск фермы запланирован на 2028 год. Сколько именно тонн искусственного мяса смогут производить биореакторы ежегодно, пока остаётся неизвестным. Эксперты относятся к проекту с осторожностью, отмечая, что спрос на такой продукт в Европе остаётся под вопросом.

Ранее учёные из Колумбийского университета смогли с высокой точностью отредактировать ДНК ранних человеческих эмбрионов. Это исследование вновь подняло спор о том, где проходит граница между лечением наследственных болезней и созданием детей с заданными характеристиками. В своей работе специалисты использовали не классический CRISPR, а более новую технологию base editing (редактирование оснований). Она позволяет менять отдельные буквы ДНК без грубого разрезания генома.