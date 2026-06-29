У легенды тенниса Крис Эверт в третий раз диагностировали рак яичников

У американской теннисистки Крис Эверт, которой 71 год, снова диагностировали рак яичников — это уже третий случай болезни. Об этом спортсменка рассказала сама в личном блоге в своей социальной сети.

«Я уже перенесла операцию в качестве первого шага в моём лечении и восстановлении, и в ближайшие недели начну химиотерапию», — написала она.

Эверт назвала болезнь безжалостной, однако подчеркнула, что настроена не терять позитивный настрой.

Со здоровьем у спортсменки проблемы не впервые: рак яичников ей удавалось победить уже дважды начиная с 2021 года. Тогда после смерти сестры, которая страдала от того же заболевания, Эверт прошла обследование и решилась на профилактическую операцию по удалению яичников. В ходе вмешательства врачи нашли опухоль в одной из маточных труб. После этого теннисистка прошла химиотерапию и сделала профилактическую двойную мастэктомию. В 2023 году наступила ремиссия, но уже к декабрю болезнь вернулась, и курс химиотерапии пришлось повторить.

А ранее главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, какое онкологическое заболевание встречается в мире чаще всего. По его словам, на первом месте по распространённости находится рак кожи. Он также отметил, что у женщин обычно выявляют рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы.